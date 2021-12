Il cantautore si è anche scagliato contro la Rai

Povia, il cantautore spesso controcorrente, anche sul fronte del Covid-19 e dei vaccini, è risultato positivo al coronavirus. Ne ha dato notizia lo stesso 49enne, inviando un messaggio agli organizzatori di un evento genovese contro il green pass, dov’era atteso ieri pomeriggio, sabato 11 dicembre: “Sono positivo con carica bassa, sto bene”.

Povia contro il Festival di Sanremo

Povia, vincitore del Festival di Sanremo nel 2006 con il brano Vorrei avere il becco, sui social media, ha anche smentito le voci della sua candidatura alla kermesse e, quindi, della sua esclusione: “Leggo scemenze. Sono anni che non mi presento, ci tengo a dirlo. Per motivi ideologici e politici, la Rai e cioè il governo, non ammetterebbe mai a Sanremo un cantautore che contesta le scelte schizofreniche, illogiche, anti-costituzionali e anti-scientifiche del governo stesso”.

“Il tutto si ridurrebbe ai soliti termini usati da chi ha un handicap ideologico e cioè ‘Novax‘ (il termine corretto è NoCovid19Vax, perché i vaccini nella vita li abbiamo fatti), ‘Omofobo’ altro termine ideologico che non vuol dire nulla, ‘Fass1sta, razz1sta, Popul1sta’… insomma vi rimando ad una canzone presentata a Sanremo qualche anno fa: ‘La terminologia dei bimbiminkia’”.

“Sentite il boato e immaginatela ai Sanremo dei governi tecnici”, ha concluso l’artista.