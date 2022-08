La nota della deputata di Forza Italia

Il ponte sullo Stretto di Messina è uno dei punti nevralgici del programma elettorale di Forza Italia in vista del voto del 25 settembre. Appena sei giorni fa, infatti, il leader Silvio Berlusconi ha definito “indispensabile” l’opera “per rendere più unito e più moderno il nostro Paese, un’opera della quale si discute da molti anni ma che purtroppo non è mai stata realizzata. Io ho sempre ritenuto che il ponte sullo Stretto fosse una priorità assoluta e che costituisse uno dei progetti più importanti per il nostro Paese. Non ho cambiato idea”.

E oggi, Stefania Prestigiacomo, capolista di Forza Italia nel collegio plurinominale della Sicilia orientale al Senato della Repubblica, ha affrontato lo stsso tema in una nota: “Ho avviato in queste ore una serie di interlocuzioni con i partiti della coalizione di centrodestra per istituire nei prossimi giorni un tavolo tecnico-politico indispensabile per il disboscamento di certa ‘brontocrazia’, così che il primo provvedimento del nuovo governo di centrodestra e della maggioranza che lo sosterrà sia l’apertura dei cantieri per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina”.

“È opportuno gettare fin da subito le basi per questa opera fondamentale – ha proseguito la Prestigiacomo – Il centrodestra, a più voci, sta evidenziando questa necessità, sarebbe utile mettere nero su bianco le idee e prima della fine della campagna elettorale presentare ai cittadini il documento che contiene i necessari adempimenti legislativi per la costruzione dell’infrastruttura. Bene le dichiarazioni d’intenti, adesso è tempo di mostrare la nostra concretezza e coerenza”.