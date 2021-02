Il contenuto del decreto legge (non più un DPCM)

Primo decreto anti Covid-19 del Governo Draghi (non un DPCM).

del (non un DPCM). Divieto di spostamento tra le Regioni fino al 27 marzo.

fino al 27 marzo. Non più visite ai parenti in caso di zona rossa.

Il Governo Draghi sta per varare il suo primo decreto anti Covid-19. Innanzitutto, sarà un decreto – legge e non un DPCM, al contrario di quanto accadeva con l’Esecutivo guidato da Giuseppe Conte.

C’è la proroga fino a sabato 27 marzo del divieto di spostamento tra le Regioni, anche in fascia gialla. Naturalmente, sono ammessi gli spostamenti per motivi di necessità, lavoro e salute in auto, aereo, treno, nave, con autocertificazione al seguito. Poi, è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, purché ci si sia spostati per uno dei motivi di necessità.

In caso di zona rossa, non sarà più consentito «andare a trovare amici o parenti in un’abitazione diversa dalla propria». Invece, in caso di fascia gialla e arancione (con Draghi la colorazione resta ma dovrebbero cambiare i parametri) ci si può recare da familiari e amici «una sola volta al giorno e in massimo due persone oltre ai figli minori di 14 anni». Il nuovo decreto conferma, poi, il coprifuoco dalle 5 alle 22.

Capitolo seconde case: ci si potrà recare in esse, anche in zona rossa. Ma potrà farlo solo un nucleo familiare, con autocertificazione e una documentazione che ne attesti il possesso. Inoltre, la seconda casa non deve essere abitata a priori da un’altra famiglia. C’è una differenza in caso di zona gialla: si può andare nella seconda anche se abitata da altri ma senza passarci la notte.

E in auto? Una famiglia può viaggiare senza limitazione mentre i non covinventi possono stare nel mezzo in massimo di tre e non occupando il sedile accanto al guidatore, con mascherina indossata.

Infine, come precisato da Palazzo Chigi, «nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini».