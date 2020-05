A Minneapolis, la città dov’è stato ucciso l’afroamericano George Floyd dal poliziotto Derek Chauvin, le proteste sono rabbiose. Ed è anche successo che una troupe della CNN è stata arrestata mentre stava documentando in diretta i disordini nella città del Minnesota.

La Polizia ha, infatti, tratto in arresto l’inviato Omar Jimenez, il produttore Bill Kirkos e il cameraman Leonel Mendez a pochi passi da un commissariato dato alle fiamme. La troupe è stata rilasciata circa un’ora dopo. Il governatore del Minnesota Tim Walz si è già scusato con il presidente della CNN, Jeff Zucker. Jimenez, dopo il rilascio, ha affermato: «Stiamo bene ora. Ma lì ci sono stati alcuni momenti agitati».

La Polizia ha motivato l’arresto affermando che alla troupe era stato detto di spostarsi ma senza successo. In una dichiarazione la famosa emittente statunitense ha affermato: «Un giornalista della CNN e il suo team di produzione sono stati arrestati questa mattina a Minneapolis pere aver svolto il loro lavoro, nonostante si siano identificati – una chiara violazione dei diritti del primo emendamento. Le autorità del Minnesota, incluso il governatore, devono rilasciare immediatamente i tre dipendenti della CNN».

La troupe è stata fermata mentre si era avvicinata per riprendere l’arresto di un manifestante. Jimez, tra l’altro, aveva in mano il suo distintivo della CNN, identificandosi così come reporter e dicendo che la troupe si sarebbe spostata nel caso in cui gli agenti lo avessero voluto. Un poliziotto, però, gli ha afferrato il braccio e gli ha messo le manette.

Il video, naturalmente, sta facendo il giro del mondo: