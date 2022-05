Il presidente della Russia in camice bianco

Come riportato dalle immagini trasmesse dalla televisione russa, il presidente Vladimir Putin, vestito con un camice bianco, ha visitato i soldati russi ricoverati in un ospedale di Mosca. Non era mai successo dall’inizio della guerra in Ucraina.

Putin ha scambiato alcune parole con i soldati, interessandosi alle città di origine e alla situazione familiare: i militari hanno accolto il presidente russo in piedi, vicino ai loro letti, con evidenti ferite. Rivolgendosi a un soldato in pigiama a righe bianche e blu, Putin ha detto che il figlio di nove mesi “sarà orgoglioso del papà”. Presente anche il ministro della Difesa Sergei Shoigu.

Putin ha osservato che, dopo queste immagini, trasmesse dalle principali TV russe, le famiglie dei militari vedranno che va tutto bene, augurando una pronta guarigione a tutti i pazienti. Dmitrj Peskov, portavoce del Cremlino, aveva anticipato alla stampa che “Putin, in uno degli ospedali militari di Mosca, visiterà i nostri soldati che sono stati feriti durante l’operazione speciale militare. Il presidente li incontrerà e parlerà con loro”. La visita, però, non ha rappresentato l’inizio di una nuova fase dell’attacco in Ucraina: No, nessuna nuova tappa. Il presidente è costantemente interessato e tiene sotto controllo le condizioni dei militari feriti”, ha aggiunto Peskov.

La Russia ha comunicato di rado il bilancio delle perdite nel conflitto ucraino. Le ultime cifre risalgono al 25 marzo e, all’epoca, il Cremlino aveva ammesso la morte di 1.351 militari e il ferito di 3.825. Invece, secondo Kiev, con i dati aggiornati a ieri, martedì 24 maggio, ammonterebbero a 29.450 le perdite fra le fila russe, con cifre che non è possibile verificare in modo indipendente.