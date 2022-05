37enne spara a 4 giovani davanti a un bar, 2 sono in pericolo di vita

29/05/2022

A Qualiano, nel Napoletano, intorno alla mezzanotte scorsa, un uomo ha prima sottratto la pistola a una guardia giurata, minacciandolo con un coltello, poi, a bordo di una bici elettrica, ha sparato contro un gruppo di ragazzi che si trovavano davanti al bar Nirvana Spritz.

Quattro feriti, di cui due in prognosi riservata è in pericolo di vita. Uno è stato dimesso, il quarto è in osservazione dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico.

I carabinieri della sezione operativa di Giugliano, insieme a quelli della stazione di Qualiano, in poco tempo hanno identificato l’aggressore e lo hanno rintracciato stamattina, intorno alle 7.30: il 37enne Marco Bevilacqua, già noto alle forze dell’ordine, residente a Torre Annunziata. Indagini in corso per determinare dinamica e motivazioni.

Stando a una prima ipotesi, il gesto sarebbe collegato a una lite che Bevilacqua avrebbe avuto nei giorni scorsi con il gruppo di giovani.