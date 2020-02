organizzato dall'accademia "clown in progress"

Domenica 22 marzo, dalle 11 alle 14, presso Il Cantiere Teatrale – Circonvallazione Gianicolense, a Roma, l’Accademia “Clown in progress” organizza un Workshop condotto in inglese e in italiano dal titolo “Warm up, Speak & Cool Down” (Riscaldati, parla e rinfrescati), per imparare a riscaldare e a defaticare il corpo/mente attraverso le emozioni ed il respiro e superare la paura di parlare in pubblico senza andare incontro a spiacevoli blocchi emotivi.

Impara l’essenza della parola. Quando l’Attore diventa l’Atleta parlante del palco…per una migliore resa artistica.

L’Accademia grazie ad un percorso di studio mirato e progressivo, aiuta a liberarsi dai propri blocchi emotivi e fisici permettendo di esprimersi al meglio attraverso la voce, l’intensità e la gestualità in ogni contesto, dal lavoro alla società.

Prenotazioni entro il 7 marzo. Il workshop è tenuto dall’attrice, doppiatrice e mimo, italo-inglese Alex Bianca Elton, nota per aver partecipato a diversi spettacoli con l’attrice palermitana Mary Cipolla.