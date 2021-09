Le parole del sottosegretario di Stato alla Salute

“Il Green Pass non è un passaporto che dura 10 anni, avrà una scadenza. Non vivremo per sempre con il Green Pass, è temporaneo e vedrà una fine quando finirà la fase pandemica del virus”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di 24 Mattino, contenitore di Radio 24.

Sileri ha poi aggiunto che “tutto dipenderà dalla circolazione del virus. Quando si passerà da una pandemia ad una endemia, con una circolazione minima del virus, allora a quel punto il Green Pass non servirà più. Credo che il 2022 sarà davvero l’anno della svolta”.

Il sottosegretario, poi, a proposito della quarantena per le classi, ha detto: “Aspettiamo cosa dirà il CTS, ma anche qui il buonsenso della vaccinazione e dell’opera di screening nella classi sotto i 12 anni anche con i test salivari dovrà limitare le quarantene per le classi. Poi dipenderà dal tipo di classe e da quella che è la possibilità di contatto”.

Sileri ha precisato che “nelle classi più piccole è più facile che si verifichi un contatto e quindi è più difficile poter gestire delle quarantene ristrette, mentre nelle classi in cui ci sono soggetti un po’ più grandi è chiaro che è tutto più semplice perché i contatti sono più limitati”.