E Giuseppe Conte quanto ha percepito?

Qual è lo stipendio mensile e annuale del presidente del Consiglio dei Ministri italiano?

Quanto ha guadagnato Giuseppe Conte da quando è stato premier?

In attesa che il presidente del Consiglio dei Ministri incaricato Mario Draghi vada al Quirinale per sciogliere la riserva e consegnare la lista dei mininistri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, c’è una curiosità che va soddisfatta: quanto guadagna un premier italiano?

Innanzitutto, il nostro presidente del Consiglio è uno dei 10 funzionari di Stato più pagati del mondo. Il capo del Governo, infatti, guadagna 80mila euro all’anno netti. Quindi, lo stipendio mensile è di 6.700 euro.

Attenzione, una cifra dignitosa ma più bassa rispetto a quella percepita dal Presidente della Repubblica (239mila euro lordi all’anno) e dai parlamentari (circa 216mila all’anno).

Ora, facendo i conti in tasca all’ormai ex premier, Giuseppe Conte, il suo reddito, da quando è salito a Palazzo Chigi, non è aumentato. Anzi, paradossalmente è sceso. Infatti, Conte ha dichiarato nel 2019 1.207.391 euro, relativi al 2018 (a giugno è diventato premier). L’anno successivo, invece, ‘solo’ 158mila (mentre nel 2018, in relazione al 2017, 380.233 euro).

Come mai questo tracollo? Conte, non appena nominato, ha chiuso ogni suo incarico pendente e, quindi, è diminuito il suo fatturato. Insomma, il premier uscente ci ha guadagnato ‘solo’ in visibilità…