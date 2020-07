Dopo l'articolo pubblicato su Il Giornale

Lo scorso mercoledì 14 luglio, come raccontato da Il Giornale, la deputata del Partito Democratico Francesca La Marca, si trovava a Montecitorio, in Commissione Affari Esteri. Tuttavia, l’onorevole non ci sarebbe dovuta essere perché in quarantena per 14 giorni, essendo arrivata il giorno prima all’aeroporto di Fiumicino dal Canada.

La Marca, eletta per la seconda volta a Montecitorio nel 2018, circoscrizione Estero, ha ammesso quanto successo al Corriere della Sera, dando anche una spiegazione: «Non ho fatto la quarantena perché sono una deputata».

La deputata del PD ha raccontato cos’è accaduto all’aeroporto: «È vero, non sono stata in isolamento ma c’è una ragione. Quando arrivo a Fiumicino il carabiniere mi dice: “Essendo deputata lei è esentata dalla quarantena per motivi di lavoro». Dopodiché La Marca sostiene di avere fatto questo: «Primo: ho fatto subito un tampone e sono negativa. Secondo: ripeterò il tampone nelle prossime ore».