Le indiscrezioni sulle decisioni del Governo Draghi

Il Governo Draghi starebbe pensando ad eliminare la quarantena per i vaccinati con la dose di rischiamo (booster) o con due dosi da meno di quattro a mesi se vengono a contatto con una persona poi risultata positiva al Covid-19 ma sono asintomatici.

Inoltre, per chi ha seguito l’ultima vaccinazione da più di quattro mesi, quindi con minore copertura dal copertura, la quarantena potrebbe scendere da 7 a 5 giorni in caso di tampone negativo. Per i non vaccinati, invece, dovrebbe restare in variato il periodo di 10 giorni.

Altra novità dovrebbe riguardare l’applicazione di un prezzo calmierato per le mascherine FFP2, visto che sono diventate obbligatorie per accedere nei mezzi pubblici, nei cinema, nei teatri, ecc. Lo ha anticipato il sottosegretario di Stato alla Salute Pierpaolo Sileri a Pomeriggio Cinque News.

Si attende ora il termine dell’incontro tra la cabina di regina e il Consiglio dei Ministri e la convocazione di quest’ultimo.