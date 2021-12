Le anticipazioni del sottosegretario Andrea Costa

Si è concluso l’incontro del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) in vista di nuove modifiche alle misure anti Covid-19 in Italia. Adesso toccherà alla Cabina di Regia a Palazzo Chigi e poi al Consiglio dei Ministri.

Intervenuto ai microfoni di Tagadà, trasmissione di La7, Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha affermato: “Condivido la proposta delle Regioni e credo si possa arrivare a un’esenzione della quarantena per chi ha ricevuto la dose booster”. Per Costa è questo il momento in cui la politica “deve assumersi la responsabilità di fare delle scelte”.

Costa si è anche detto convinto che “si arriverà a prezzi calmierati per la vendita delle mascherine FFP2 e che verrà incaricata per questo la struttura commissariale giudata dal generale Figliuolo“.

Costa ha chiarito che, nel corso del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, “valuteremo se discutere ulteriori misure legate alla pandemia. Ma credo che potrebbe essere discusse anche in un altro momento”.