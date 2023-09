A Quarto (Napoli)

Una lite condominiale a Quarto, in provincia di Napoli, ha avuto conseguenze terribili quando una donna è stata cosparsa di liquido infiammabile e data alle fiamme da un uomo, molto probabilmente a causa di dissidi relativi a un lenzuolo.

Un atto di violenza incredibile

Il terribile incidente ha avuto luogo in via de Gasperi: un uomo, identificato come Francesco Riccio, 53 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha cosparso una donna di 48 anni di liquido infiammabile e le ha dato fuoco con un accendino. Il motivo dietro questa atroce azione sembra essere una lite condominiale scatenata da un lenzuolo steso ad asciugare.

La vittima ha riportato ustioni diffuse sul corpo ed è stata prontamente trasportata presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è in attesa di una prognosi. La sua auto è stata anch’essa avvolta dalle fiamme durante l’incidente.

I carabinieri sono intervenuti prontamente e hanno arrestato il 53enne per tentato omicidio aggravato per futili motivi. L’uomo è ora in custodia nelle caserme delle forze dell’ordine.