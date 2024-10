Le indagini ipotizzano un incidente di caccia

Un uomo di 68 anni, originario di Leguigno, frazione di Casina nell’Appennino Reggiano, è stato ucciso questa mattina da un colpo di arma da fuoco mentre cercava funghi e castagne in un bosco della zona. La vittima, residente a Reggio Emilia, è stata colpita durante una battuta di caccia al cinghiale, che era in corso proprio nella zona in cui si trovava l’uomo.

Carabinieri e vigili del fuoco sul posto

Le indagini sono state avviate dai carabinieri, che stanno vagliando l’ipotesi di un incidente di caccia. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il soccorso alpino per fornire supporto nelle operazioni di recupero e ricostruzione dell’accaduto.

Una battuta di caccia che si trasforma in tragedia

Il fatto è avvenuto in un giorno venatorio, in cui più di venti cacciatori erano impegnati in una battuta di caccia al cinghiale. Secondo i primi rilievi, il 68enne potrebbe essere stato accidentalmente colpito da un colpo di fucile sparato da uno dei partecipanti alla battuta.

L’allarme è stato lanciato questa mattina, quando è stata segnalata la presenza di un uomo gravemente ferito nel bosco di Leguigno. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, purtroppo è stato confermato il decesso della vittima poco dopo.

Una tragedia che sconvolge la comunità locale

La comunità di Leguigno è sotto shock per quanto accaduto. L’uomo, noto nella zona, si trovava nel bosco per svolgere un’attività abituale in autunno, la raccolta di funghi e castagne, ma purtroppo si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ora si attende l’esito delle indagini per fare piena luce su questa tragica vicenda.