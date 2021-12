Qualche utile consiglio

Hai mal di gola, naso che cola e dolori muscolari? Potrebbe essere un comune raffreddore, influenza o Covid-19. Sì, perché queste tre condizioni condividono sintomi simili.

Inoltre, i casi di contagio da coronavirus stanno aumentando giorno dopo giorno a causa della diffusione della variante Omicron. Tuttavia, i numeri dei ricoveri restano bassi, soprattutto se confrontati allo scorso anno quando ancora non era cominciata la campagna vaccinale. Tra l’altro, gli studiosi di ogni parte del mondo sono ormai concordi nel ritenere la variante attuale meno grave, in particolare per i vaccinati.

Tornando al tema dell’articolo, seguendo i consigli dell’epidemiologo Abdul El-Sayed, intervistato dalla CNN, i primi segni del raffreddore, dell’influenza e del Covid-19 tendono ad essere simili. Sia il Covid-19 che l’influenza causano spesso sintomi come febbre, affaticamento, dolori muscolari, mal di gola, mancanza di respiro, vomito o diarrea.

L’infezione da Covid-19 si distingue, tuttavia, per il mal di testa e la tosse secca che spesso l’accompagnano. La perdita del gusto e dell’olfatto, che è stato il più grande segnale di avvertimento di un’infezione da Covid-19 agli inizi della pandemia, è ancora un possibile sintomo, anche se adesso è meno diffuso rispetto al passato.

Un medico andrebbe consultato in caso di dolore grave al petto e di tosse secca che peggiora. Inoltre, in presenza di questi sintomi, bisogna capire se ci sia stato un possibile contatto con un contagiato e, in caso di dubbi, meglio autoisolarsi e ricorrere a un test rapido, magari dopo aver consultato il proprio medico di fiducia.

Invece, per chi avverte i sintomi ma si ritiene improbabile l’esposizione al coronavirus – anche se non si può essere certi al 100% – è meglio attendere cinque giorni prima di sottoporsi a un test, pur rimanendo attenti e vigili. Tra l’altro, non è detto che un esito negativo di un tampone significhi che non ci sia stato contagio. Meglio puntare all’obiettivo del doppio tampone a distanza di 12 – 24 ore e del doppio risultato negativo.