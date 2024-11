Banda con 15 rapinatori

Un colpo in grande stile è stato messo a segno nella notte al magazzino Dhl di Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza. Una banda composta da almeno 15 rapinatori, suddivisi in tre squadre, ha assaltato il polo logistico armata di fucili d’assalto. Durante l’irruzione, i malviventi hanno immobilizzato due guardie giurate per poter agire senza ostacoli.

Piano strategico per bloccare l’intervento delle forze dell’ordine

Per evitare l’arrivo dei carabinieri, i complici hanno bloccato le vie d’accesso disponendo auto e furgoni rubati di traverso sulla strada e incendiandoli subito dopo. Hanno inoltre sparso chiodi a tre punte lungo le strade per impedire qualsiasi tentativo di passaggio. Questo stratagemma ha permesso ai rapinatori di operare indisturbati e portare via un ingente carico di tablet e smartphone, dal valore di milioni di euro, dai camion e dal magazzino.

Fuga verso Cremona

Dopo il colpo, la banda si è data alla fuga, dirigendosi verso Cremona e l’autostrada. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Piacenza e Fiorenzuola, che stanno cercando di risalire ai responsabili della maxi rapina. Le prime ricostruzioni e gli accertamenti indicano che il piano sia stato orchestrato con una precisione da film.