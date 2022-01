Lanciato nel 2015 da SpaceX

Un razzo lanciato dall’azienda aerospaziale statunitense di Elon Musk, SpaceX, si schianterà sulla Luna ed esploderà.

Come riportato dalla BBC, il Falcon 9 booster è stato lanciato nel 2015 ma, dopo aver completato la sua missione, non aveva abbastanza carburante per tornare sulla Terra ed è rimasto nello spazio. L’astronomo Jonathan McDowell ha spiegato alla BBC che assisteremo alla prima collisione incontrollata di un razzo sulla Luna. Gli effetti, però, saranno “lievi”.

Il razzo è stato abbandonato nell’orbita terrestre alta 7 anni fa dopo aver completato una missione per inviare un satellite meteorologico spaziale in un viaggio di un oltre un milione di chilometri. Il Falcon 9 booster faceva parte del programma di esplorazione spaziale di SpaceX che mira a permettere agli esseri umani di vivere su su altri pianeti.

Dal 2015 il razzo è stato trainato da diverse forze gravitazionali di Terra, Luna e Sole, rendendo il suo percorso un po’ “caotico”, ha spiegato il professor McDowell dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, con sede negli Stati Uniti: “Ha seguito solo leggi di gravità”.

Il razzo si è poi unito a milioni di altri pezzi di ‘spazzatura spaziale’: macchinari scartati nello spazio dopo aver completato le missioni senza energia sufficiente per tornare sulla Terra.

“Nel corso dei decenni ci sono stati forse 50 oggetti di grandi dimensioni di cui abbiamo completamente perso le tracce. Questo potrebbe essere accaduto un sacco di volte prima, semplicemente non ce ne siamo accorti. Sarà il primo caso confermato”, ha affermato il professor McDowell.

La collisione dovrebbe avvenire il 4 marzo.

“È fondamentalmente un serbatoio di metallo vuoto da quattro tonnellate, con un motore a razzo sul retro. E, quindi, se immaginiamo di lanciarlo contro una roccia a 5mila miglia all’ora, non sarà felice”, ha aggiunto l’esperto. Si sa che lascerà un piccolo cratere artificiale sulla superficie lunare.