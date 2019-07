Un investimento di circa 7 milioni l'anno

Le Coop, catena delle cooperative della grande distribuzione con circa 1.100 punti vendita in tutta Italia, praticherà uno sconto del 5% a chi pagherà con la carta del Reddito di cittadinanza. Una “promozione solidale, un modo per venire incontro a chi si trova in condizioni quotidiane di difficoltà sfruttando lo strumento che attualmente è in vigore”, fanno sapere dalle Coop.

L’investimento stimato per attuare l’iniziativa dovrebbe aggirarsi sui 7 milioni l’anno e i beneficiari sarebbero i circa 840 mila nuclei familiari che percepiscono il Reddito di cittadinanza, il 60% dei quali residenti al Sud Italia.

“La carta del reddito di cittadinanza – dichiara Luca Bernareggi presidente dell’Associazione nazionale cooperative di Consumatori – è solo lo strumento. Riteniamo così facendo di andare incontro a quelle famiglie che vivono in condizioni di difficoltà”. L’iniziativa, in linea con operazioni simili già realizzate da Coop negli anni passati, coinvolge anche i beneficiari della pensione di cittadinanza.