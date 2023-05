Stava passeggiando con il suo cane

Una tragica fatalità ha colpito la città di Reggio Calabria, dove un uomo ha perso la vita in seguito all’improvviso crollo di un albero a causa delle violente raffiche di vento. L’incidente è avvenuto oggi, sabato 20 maggio, in via San Giuseppe, nel quartiere Gebbione, situato nella zona sud della città. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, mentre i medici del servizio di emergenza 118 e la polizia sono arrivati per gestire la situazione.

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava passeggiando con il suo cane quando è stato tragicamente travolto dall’albero caduto.

L’ondata di maltempo che sta colpendo la Calabria, con l’allerta arancione in vigore in gran parte della regione, ha portato a forti raffiche di vento che hanno causato il cedimento dell’albero. Si invitano i residenti a prestare massima attenzione e ad adottare tutte le precauzioni necessarie durante questa fase di maltempo intenso. È fondamentale seguire le indicazioni delle autorità locali e stare lontani da alberi, strutture instabili o zone potenzialmente pericolose.