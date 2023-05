Condizioni meteo avverse

La pressione diminuisce favorendo l’arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Questo il quadro meteo per la giornata di sabato 20 maggio che include anche allerta arancione che interessa la Sicilia orientale e gialla in quella occidentale. Lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale 23139.

Condizioni meteo avverse

La nota indica condizioni meteo avverse “Per 24-30h previsti venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti s-e. Mareggiate lungo le coste esposte. dal 20 maggio 23, per 24-36h, previste piogge da sparse a diffuse, con rovesci o temporali e cumulate localmente abbondanti. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta arancione e gialla

Come detto, l’avviso della protezione civile 23139 indica l’isola divisa in due tra allerta arancione e gialla.

Arancione a Catania, Messina, Ragusa, Siracusa ed Enna. Gialla a Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta.

Il quadro meteo

Sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulle zone interne nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi.

Venti tesi dai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia da agitato a molto mosso.

Temperature rimangono stazionarie

In questo contesto le temperature sono stazionarie in quasi tutte le città. Massime previste tra i 18 ed i 24 gradi. Previsti 22 gradi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 18 a Catania, 14 ad Enna, 21 a Messina, 24 a Palermo, 18 a Ragusa, 21 a Siracusa, 22 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: condizioni di maltempo via via più diffuso al Nordovest, piogge forti sono attese sul Piemonte centro-occidentale. Venti da nordest

Centro: pressione di nuovo in calo. Un ciclone Mediterraneo si avvicina alla Sardegna, tempo spiccatamente instabile su tutte le regioni.

Sud: giornata caratterizzata da precipitazioni diffuse un po’ ovunque, forti su Calabria ionica, più sole sul resto dell’isola.

Per domenica 21 maggio ancora maltempo e piogge

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di acquazzoni o temporali diurni.

Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nuvoloso ma senza fenomeni in serata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera.

Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: Tempo piovoso e anche temporalesco in Piemonte, soleggiato e pure caldo sul resto delle regioni. Venti che soffieranno debolmente.

Centro: In questa giornata troveremo un tempo più incerto e anche temporalesco su Toscana e Lazio, sarà più soleggiato e anche più mite altrove.

Resto del Sud: In questa giornata piogge e temporali bagneranno soprattutto Sardegna oltre che, come abbiamo visto, la Sicilia, altrove ci saranno piovaschi e schiarite soleggiate.

Lunedì 22 maggio

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Clima a tratti piuttosto caldo.

Centro: Temporali pomeridiani su Toscana e Lazio, soleggiato e via via più mite invece sul resto delle regioni, anche caldo in Toscana.

Sud: Dopo una mattinata con qualche pioggia su Sicilia e Calabria, nel pomeriggio scoppieranno temporali anche su Campania e Basilicata.