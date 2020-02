Brutto colpo per i duchi del Sussex

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle non possono più usare l’appellativo Sussex Royal, un brand vero e proprio. La decisione proviene dalla regina Elisabetta dopo che la coppia ha scelto di dimettersi dai propri incarici reali. Certo, pensando ai nomi dei due, potrebbero optare per H&M ma il rischio di emulare il famoso negozio d’abbigliamento è troppo forte. Si scherza, ovviamente.

Per i duchi di Sussex – che oggi vivono in Canada con il loro bambino Archie Mountbatten-Windsor – si tratta di un duro colpo in quanto hanno anche speso migliaia di sterline per realizzare il loro nuovo sito web, senza dimenticare la forza del profilo Instagram con 11,2 milioni di follower, gli stessi, su per giù, del profilo del principe William e della consorte Kate Middleton.

Harry e Meghan, inoltre, hanno anche provato a registrare il Sussex Royal come marchio per una serie di prodotti e attività, tra cui abbigliamento, articoli di cartoleria, libri e materiale didattico, senza dimenticare che hanno pensato di costituire un nuovo ente di beneficenza: Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex (la Fondazione del Duca e della Duchessa del Sussez).

Quindi, in seguito alla decisione della nonna di Harry, la coppia ora dovrà pensare a un nuovo marchio e cambiare il nome di quello che già hanno creato. Come riportato dal Daily Mail, però, si tratta di una situazione «complessa» e chissà se, nel corso dei giorni, ci sarà qualche dettaglio che sarà meglio definito.

Intanto, però, la coppia non ha potuto fare altro che accettare la decisione della sovrana e non potranno, dunque, usare il nome reale del Sussex nell’ambito dei loro nuovi accordi lavorativi, con tutte le conseguenze del caso. Ri-marcare, infatti, non sarà semplice. Insomma, adesso Harry e Meghan dovranno fare i conti con la vita reale senza i reali…