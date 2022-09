Ha lasciato la Scozia per tornare a Londra

Un convoglio di auto nere è partito dalla tenuta scozzese di Balmoral, in Scozia, dov’è morta la regina Elisabetta.

Carlo, con accanto Camilla, la nuova regina consorte, si è posizionato sui sedili anteriori. Il nuovo re d’Inghilterra aveva addosso il suo abito da lutto nero con una cravatta dello stesso colore. Le auto sono partite da Birkhall e si sono dirette velocemente all’aeroporto di Aberdeen.

Il nuovo re stringeva una cartella mentre si dirigeva verso il suo aereo e si è fermato per stringere la mano e chiacchierare con tre persone sui gradini della scaletta prima che Camilla si unisse a lui con in mano un ombrello.

Il volo è partito intorno alle 12.15 ora locale, in direzione di Londra, dove Carlo terrà il suo primo discorso da sovrano. Inoltre, ha già dato le prime disposizioni, ordinando un periodo di “lutto reale” per la madre in vigore fino a sette giorni dopo il funerale.

Il lutto reale sarà osservato dai membri della famiglia reale, dal personale della famiglia reale e dai rappresentanti della casa reale in servizio ufficiale, insieme alle truppe impegnate in compiti cerimoniali.

Il re dovrebbe anche tenere la sua prima udienza con la prima ministra Liz Truss, nominata dalla regina Elisabetta solo tre giorni prima del suo decesso.