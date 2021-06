È successo nel Regno Unito

Una bambina di due anni è morta, nel Regno Unito, dopo avere ingerito una pila a forma di bottone.

Harper-Lee Fanthorpe è deceduta in ospedale. Questa storia ha spinto lo Staffordshire Safeguarding Children’s Board a emettere una raccomandazione per tutti i genitori.

L’inchiesta ha appurato che la mamma, Stacecy Nicklin, ha trovato un telecomando con una pila a forma di bottone mancante nella camera da letto della figlia dopo la sua morte, avvenuta il 23 maggio scorso. L’inchiesta ha evidenziato che la morte della piccola è stata accidentale.

La raccomandazione afferma: «Le batterie a bottone alimentano oggetti di uso quotidiano come portachiavi per auto, telecomandi e giocattoli per bambini. Ma lo sapevi che se vengono ingerite possono ferire gravemente o addirittura uccidere un bambino?».

«Le batterie reagiscono con la saliva e se un bambino ingerisce una batteria a bottone può causare emorragie interne e persino la morte».

«Se pensi che tuo figlio abbia ingoiato una batteria, portalo direttamente al pronto soccorso più vicino o chiama i soccorsi».

«I sintomi potrebbero non essere evidenti. Il tuo bambino potrebbe tossire, vomitare o sbavare o indicare la gola o la pancia. Sintomi poco chiari o fluttuanti significano che è importante essere vigili. Fidati del tuo istinto e agisci rapidamente anche se non ci sono sintomi».

Passi da compiere per proteggere il tuo bambino: