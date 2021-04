È successo nel Regno Unito

Il tumore di un uomo di 61 anni, che ha contratto il coronavirus, è scomparso. Ne dà notizia WalesOnline.

All’uomo, originario della Cornovaglia, era stato diagnosticato l’estate scorsa un linfoma di Hodgkin, un tipo di cancro del sangue che colpisce 2mila persone all’anno nel Regno Unito.

Pochi giorni dopo la diagnosi, il paziente è stato ricoverato in ospedale per il Covid-19. Successivamente alla guarigione, un’altra buona notizia: anche i tumori, che erano dissemminati sul suo busto, erano quasi scomparsi.

La remissione spontanea di questo tipo di cancro avviene ma è molto rara: sono stati segnalati solo un paio di dozzine di casi in tutto il mondo.

Questo caso clinico è stato riportato in un articolo del British Journal of Hematology, dove c’è scritto che il 61enne, dopo la positività al coronavirus, ha sviluppato una polmonite, l’infiammazione dei polmoni causata dall’infezione virale.

L’uomo è stato tenuto in ospedale per 11 giorni e poi dimesso in seguito alla guarigione completa. Poche settimane dopo una TAC, effettuata per controllare il suo cancro, ha rivelato che era quasi sparito.

Secondo i medici il Covid-19 avrebbe anche annientato il cancro perché ha ‘acceso’ il sistema immunitario del 61enne che così non ha solo scacciato il coronavirus ma ha anche attaccato e distrutto le cellule maligne.

La dottoressa Sarah Challoner, uno dei medici che curano il cancro presso il Royal Cornwall Hospital di Truro, ha dichiarato: «Riteniamo che il Covid-19 abbia innescato una risposta immunitaria antitumorale».

Il linfoma di Hodgkin è un tipo di cancro del sangue che si sviluppa quando i globuli bianchi crescono senza controllo e si diffondono ai linfonodi.