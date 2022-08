L'attore ha trascorso il Ferragosto in ospedale

Il noto attore Renato Pozzetto è stato ricoverato a Varese dopo essere stato colpito da un malore venerdì scorso, 12 agosto. Lo riportano varie testate locali.

L’attore, 82 anni, che vive tra Milano e Laveno, è stato sottoposto a diversi esami per accertare le sue condizioni di salute che non sarebbero gravi e sono considerate in miglioramento. Le dimissioni di Pozzetto dall’ospedale di Circolo di Varese dovrebbero arrivare a breve.

Un mese fa – il 14 luglio – il comico ha festeggiato il suo 82esimo compleanno e aveva ringraziato tutti degli auguri con un post dalla Locanda Pozzetto di Laveno.

Stando a quanto riportato da La Prealpina, Pozzetto era già stato ricoverato due anni per un problema simile.

Su Twitter anche il messaggio di Matteo Salvini, leader della Lega: “Forza grande Renato! Un abbraccio affettuoso da tutti noi”.