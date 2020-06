Le parole del rappresentante dell'Italia all'OMS

Walter Ricciardi, consulente per le questioni internazionali del ministero alla Salute, intervistato da Repubblica ha affermato che «è giusto riaprire con ponderazione. Bisogna sempre avere lo sguardo alla circolazione del virus. Non ci sono problemi se si tratta di Paesi che hanno una situazione epidemica simile, e comunque con una circolazione contenuta. Ma è giusto chiudere a quegli Stati che non hanno preso misure tempestive di contenimento, hanno lasciato che la curva epidemica si alzasse e hanno ancora una circolazione del virus di piena intensità».

Il rappresentante dell’Italia nel consiglio esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha aggiunto: «La Cina ha fatto una strategia di contenimento mentre gli Usa hanno lasciato dilagare l’epidemia e in alcuni casi allentato misure di contenimento, peraltro blande, prima che la curva epidemica si appiattisse. Ci sono stati Usa in piena crescita esponenziale dei contagi».

Infine, «nessuno può essere certo al 100 per 100 ma la Cina in questo momento non avrebbe alcun interesse a truccare i dati. Avrebbe solo da perdere se fa una cosa del genere».