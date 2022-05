All’Auditorium della Tecnica di Roma

Cominciare insieme il viaggio della ripresa, fare il punto sull’attuazione degli investimenti e delle riforme del PNRR e della programmazione europea, ponendo al centro le persone e le loro competenze, le tecnologie e la governance condivisa. È l’obiettivo di FORUM PA 2022, il grande evento organizzato da FPA, società del Gruppo DIGITAL360, che si terrà dal 14 al 17 giugno in un nuovo formato ibrido: presso il centro congressi Auditorium della Tecnica a Roma e sulla piattaforma di FPA per la trasmissione digitale degli eventi, che consentirà di seguire l’intero programma congressuale e partecipare attivamente grazie alle funzionalità di meeting e live chat.

La ripartenza del Paese al centro

FORUM PA 2022 offrirà un’occasione unica d’incontro e dialogo tra i diversi protagonisti della ripartenza del Paese. Al centro del confronto le tre transizioni (amministrativa, digitale e verde) necessarie per la ripartenza e le principali politiche verticali per il rilancio del Paese: dalle infrastrutture alla mobilità, dalla ricerca ai sistemi di welfare. Tutti i temi sono uniti da un filo rosso: il PNRR e gli obiettivi del ciclo di programmazione 2021-2027 dei Fondi strutturali.

Tavole rotonde e spettacoli

Il cuore pulsante dalla manifestazione sarà l’Arena, grande novità di questa edizione, che vedrà presso l’Auditorium della Tecnica un ricco palinsesto non stop in cui si alterneranno tavole rotonde di scenario, keynote speech, interviste a grandi personalità italiane e straniere, spettacoli teatrali e testimonianze internazionali. Nel corso delle quattro giornate si alterneranno poi Tavoli di lavoro dedicati alle principali community d’innovatori della PA e tanti appuntamenti per far conoscere esperienze di innovazione sui territori: Rubriche PA, Talk, Seminari. Come sempre, grande attenzione alla formazione e alle competenze dei dipendenti pubblici con le Academy di FPA Digital School, che quest’anno vedono come tema conduttore “#NextGenerationPA – Il successo del PNRR passa dalle persone”.

Gli ospiti di Forum PA

Numerosi gli ospiti del panorama nazionale ed internazionale, tra cui Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione, Vittorio Colao, Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Michael Spence, premio Nobel per l’Economia, Francesca Gino, Professoressa dell’Harvard Business School, Marco Alberti, Ambasciatore italiano in Kazakhistan, Cass Sunstein, Professore della Harward Law School, Bas Boorsma, Chief Digital Officer della Città di Rotterdam, Paola Gianotti, atleta, coach e speaker motivazionale, Mauro Berruto, ex allenatore di volley oggi docente della Scuola Holden di Torino.

Occhio ai 300 miliardi di euro del Pnrr

“Il rafforzamento e l’innovazione della PA saranno determinanti per la ripartenza. – dice Gianni Dominici, direttore generale di FPA –. Quello che abbiamo di fronte nei prossimi anni è un obiettivo più che sfidante: pensiamo che al 31 dicembre scorso, per la programmazione 2014-2020, l’Italia ha rendicontato alla Commissione europea solo il 46,3% del totale assegnato, corrispondente a 28,6 miliardi su 61,8 totali. E ora, invece, abbiamo a disposizione oltre 300 miliardi di euro di risorse da spendere, tra PNRR e nuova programmazione. Il FORUM PA di giugno vuole essere quindi una grande occasione per favorire il confronto tra tutti i soggetti pubblici e privati protagonisti di questa sfida, e per fare luce su criticità e possibili soluzioni. Quest’anno abbiamo introdotto anche contributi in ottica motivazionale, come quelli di Paola Gianotti e Mauro Berruto, perché anche il tema così centrale delle competenze nella PA non può essere solo tecnico, ma deve includere nuove letture e prospettive”.