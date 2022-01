fermato un 19enne

Nuovo episodio di violenza a New York. Un italoamericano di 22 anni, Anthony D’Onofrio, è stato ucciso a coltellate la notte tra il 29 e il 30 gennaio fuori da un ristorante. Lo riportano i media Usa. Un ragazzo di 19 anni, Kevin Cuatlacuatl, è stato fermato dalla polizia.

Chi era la vittima

Nato a Brooklyn da madre siciliana e padre della provincia di Latina, D’Onofrio sognava di fare il pilota ma si guadagnava da vivere guidando le carrozze per i turisti a Central Park.

Rissa fuori da un ristorante

Secondo le prime ricostruzioni, è stato colpito in una rissa fuori dal ristorante Catrinas Mexican Grill sulla Third Avenue.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 3 di notte D’Onofrio è stato colpito da una coltellata al petto. Al suo arrivo la polizia lo ha trovato a terra in una pozza di sangue e privo di sensi. Portato in ospedale, è morto poco dopo. Sul posto era stata trovata un’altra persona della stessa età, con ferite alla testa, ma non è in pericolo di vita.

Il cordoglio sui social

Tanti i messaggi di cordoglio sui social network di amici e parenti. Anche un video su Facebook per commemorare il giovane siciliano che lavorava portando le carrozze a Central Park. Nella clip commemorativa una serie di scatti del ragazzo e “I’ll be missing you”, la celebre canzone di Puff Daddy.

“Oggi in questa fredda e nevosa mattina di gennaio – scrive un amico su Facebook, postando il video – sono stato svegliato da una telefonata che mi ha frantumato il cuore in pezzi. Il mio caro amico, Anthony D’Onofrio è morto. Dio l’ha messo nella mia vita nell’ultimo anno senza sapere che i ricordi che abbiamo creato insieme sarebbero stati da custodire e abbracciare per sempre. Sono così grato di aver sviluppato un legame così stretto e amicizia con un giovane che è stato preso troppo presto. I ricordi indimenticabili che ho con questa bella anima non si dimenticheranno mai. Era una persona gentile, amorevole, goffa e leale. Mi ha mostrato così tanta integrità nelle ultime festività, lavorando così duramente ed impegnandosi. Era un proprietario di carrozze per cavalli di seconda generazione e siciliano/italianoamericano di prima generazione. Oggi piango un’enorme perdita nella mia famiglia di NYC Horse Carriage Rides e nella mia cerchia ristretta di amici intimi. Questo mi ha fatto capire di essere sempre amorevole e premuroso con i miei vicini, poiché non sai mai come uno può influenzare la tua vita o la loro. Fino a quando non ci incontreremo di nuovo Anthony, Riposa in Paradiso. Ti voglio bene, fratellino mio”.