Il video

Un acceso confronto verbale nel Consiglio Comunale di Terni ha rischiato di sfociare in una rissa tra il sindaco Stefano Bandecchi e i consiglieri di minoranza di Fratelli d’Italia (FdI). Ciò che doveva essere un dibattito sui conti comunali si è trasformato in uno scontro acceso che ha richiamato l’attenzione di tutti i presenti. Il video sta facendo il giro dei social media.

Lo Scontro tra Bandecchi e Masselli

La scintilla è scoccata durante un confronto tra il sindaco Stefano Bandecchi e il consigliere di FdI Orlando Masselli riguardo ai conti comunali. Bandecchi ha ribadito più volte a Masselli di “vergognarsi nel dire che oggi servono i soldi”, ricordandogli che Masselli stesso è stato l’ultimo assessore al Bilancio prima dell’attuale maggioranza. L’atmosfera è stata surriscaldata da un duro scambio di battute tra i due, culminato con Bandecchi che si è avvicinato al capogruppo FdI Marco Cecconi e, nel tentativo di calmarlo, ha finito per travolgerlo con una sedia. La situazione è stata placata dall’intervento immediato dei poliziotti presenti in aula.

Le Conseguenze dell’Episodio

Dopo l’incidente, gli esponenti ternani di Fratelli d’Italia Marco Celestino Cecconi e Orlando Masselli si sono recati dai carabinieri per riferire quanto accaduto. Masselli ha dichiarato che le autorità prenderanno le decisioni ritenute opportune. La seduta del Consiglio Comunale è stata sospesa per alcuni minuti, ma successivamente è ripresa regolarmente con la partecipazione di tutti i consiglieri, compreso Bandecchi.

La Riflessione del Vicesindaco Corridore

Il vicesindaco Riccardo Corridore, intervenendo in aula, ha stigmatizzato l’accaduto definendolo un “esempio negativo” che non dovrà ripetersi. Ha giustificato la reazione di Bandecchi come una risposta alla “continua provocazione” proveniente dai consiglieri di FdI.