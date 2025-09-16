Aveva 89 anni

Un attore che ha raccontato l’America

Dal successo come attore all’Oscar da regista

L’impegno per l’ambiente e il cinema indipendente

, attore simbolo del cinema americano e regista premio Oscar, è morto martedì mattina all’età dinella sua abitazione nello, tra le montagne nei dintorni di. La notizia è stata confermata in un comunicato da, amministratrice delegata dell’agenzia di pubbliche relazioni Rogers & Cowan PMK, che ha dichiarato come Redford si sia spento, senza fornire dettagli sulla causa del decesso.Considerato uno degli interpreti più amati del grande schermo, i film dihanno spesso aiutato il pubblico a riflettere sull’identità e sulle contraddizioni dell’America. Tra le sue interpretazioni più celebri:La sua popolarità si è legata anche ai ruoli romantici, grazie a coppie memorabili conin A piedi nudi nel parco (1967) e conin Come eravamo (1973).A metà degli anni Ottanta, Redford scelse di passare dietro la macchina da presa. Il suo debutto alla regia,(1980), che racconta la crisi di una famiglia borghese segnata dal lutto, ottenne un enorme successo di critica e di pubblico. Il film vinse, tra cui miglior film e miglior regia, consacrando l’attore come uno dei più talentuosi cineasti di Hollywood. Altri progetti come(1988) ebbero scarso successo commerciale, ma Redford continuò a perseguire storie con un forte valore culturale e sociale, senza scendere a compromessi. Tra i suoi film più apprezzati come regista figurano(1992) e(1994), candidato a quattro premi Oscar, inclusi miglior film e miglior regia.Fuori dal set, Redford si distinse comee come promotore del. Nel 1981 fondò il, un’organizzazione no-profit nata per sostenere giovani registi e nuove voci del panorama cinematografico. Tre anni dopo, prese in gestione un festival in difficoltà nello Utah, trasformandolo nel celebre, oggi considerato uno dei più importanti appuntamenti mondiali per il cinema d’autore. La sua avversione per il cinema troppo “semplificato” di Hollywood lo spinse a privilegiare opere di maggiore spessore culturale, capaci di affrontare temi come il, lao le sfide sociali. Un impegno che, unito al suo, ha fatto di Redford una figura senza tempo.