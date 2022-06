Ne dà notizia il Ministero della Salute

Il ministro della Salute Roberto Speranza è in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19. Si collegherà in videoconferenza con il Consiglio dei Ministri. Lo ha reso noto l’Ufficio Stampa del Ministero.

Si tratta di un CDM importante perché, come spiegato da Andrea Costa, sottosegretario alla Salute a Tg1 Mattina su Rai1 “con oggi certamente decadrà l’obbligo di mascherine nei luoghi al chiuso, e un segnale importante è stato quello di consentire ai nostri ragazzi di svolgere gli esami sia delle le medie che della maturità senza mascherina. La riflessione che rimane aperta è quella di mantenere l’obbligo ancora fino a settembre per quanto riguarda i mezzi di trasporto. Questa è l’ipotesi, ovviamente poi la scelta definitiva verrà fatta oggi in Consiglio dei ministri”. “Non c’è dubbio che siamo di fronte a un altro passo che ci porta alla normalità – ha proseguito Costa – D’altronde il Governo ha sempre adottato il criterio della gradualità”.

Costa ha spiegato che “ssiamo di fronte a una fase nuova ma dobbiamo ricordare quanto è importante che coloro per cui è prevista la quarta dose di vaccino, quindi i nostri anziani e i superfragili, procedano” e la facciano, “perché questo li rende maggiormente protetti. Così come dobbiamo dire, per i circa 3 milioni di cittadini che devono ricevere la dose di richiamo”, la terza, “che nonostante siamo di fronte a un allentamento delle misure restrittive, è fondamentale completare il ciclo di vaccinazione”. Ciò permetterà “i fronte a un’eventuale recrudescenza del virus, saremo maggiormente protetti”.