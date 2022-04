È successo in provincia di Frosinone

A Roccasecca, comune della provincia di Frosinone, c’è stato un grave incidente domestico.

Un bambino di appena un anno e mezzo è rimasto ustionato al volto dall’acqua bollente presente in una pentola. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13 di oggi, martedì 19 aprile, in via stazione.

Il piccolo ha riportato ustioni di primo e secondo grado e, perciò, è stato necessario il suo trasferimento in elicottero al policlinico Gemelli di Roma. I carabinieri di Roccasecca stanno ora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Come riportato su FanPage.it, non è chiaro se, all’interno dell’appartamento, il piccolo si trovasse da solo o con i suoi genitori. Si è appreso, inoltre, che l’acqua bollente doveva servire per preparare una minestrina al bambino.