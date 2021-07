È successo a Roma

Incidente stradale mortale ieri sera, venerdì 2 luglio, intorno alle 22.30, alla periferia di Roma, in via Polense, altezza via Ripatransone.

Un cittadino romeno di 33 anni è morto investito da un’auto e il figlio di 3 anni è rimasto ferito. Il piccolo è stato trasportato all’ospedale Bambino Gesù.

Alla guida dell’ auto un uomo italiano di 40 anni che si è fermato a prestare soccorso. Sul posto la polizia locale del V Gruppo Casilino per i rilievi.

Stando a quanto riportato su RomaToday.it, il piccolo sarebbe in gravi condizioni. L’auto che ha investito il 33enne e il figlio è stata una Ford Focus. Per i riliei è stata chiusa via Polense.

Da accertare la dinamica della tragedia, su cui stanno lavorando gli agenti della Polizia locale.