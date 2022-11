È successo a Roma

A Roma, in un appartamento del quartiere Prati, in via Augusto Riboty, poco prima delle 11 di stamattina, giovedì 17 novembre, sono stati trovate morte due donne cinesi.

Ad allertare i soccorsi è stato il portiere che ha visto il corpo insanguinato della prima donna. Intervenuta sul posto, la polizia ha trovato nell’appartamento il secondo cadavere e tracce di sangue. Sono al lavoro la polizia scientifica e la squadra mobile.

Le due donne sarebbero due condomine che abitavano nel palazzo. Il corpo della vittima trovata sul pianerottolo aveva circa 45 anni. Il portiere le conosceva ma non ha saputo indicarne il nome. Al momento si indaga per duplice omicidio ma non si esclude nessuna pista investigativa, tra cui pure l’omicidio – suicidio. I poliziotti stanno ascoltando diverse persone.

Inoltre, in via Durazzo, sempre nel quartiere Prati, la polizia ha trovato un terzo cadavere. Si tratta di una transessuale trovata morta con una ferita al torace. Indagini in corso per accertare se ci sia un collegamento tra i casi.