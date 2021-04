È successo a Roma

A Roma, in via dei Casali di Santovetti, ieri sera, giovedì 29 aprile, intorno alle 22.40, circa 40 studenti universitari sono stati scoperti dalla Polizia.

All’arrivo delle volanti, qualcuno ha provato a fuggire sul tetto della casa. Un ragazzo, in particolare, è scivolato ed è caduto da un altezza di circa 5 metri. Il giovane, soccorso in codice giallo, è stato giudicato guaribile in 5 giorni.

Sul tetto della villa è stata scoperta anche una ragazza che è stata fatta scendere dal tetto con l’autoscala dei Vigili del Fuoco. Tutti i 40 partecipanti alla festa sono stati sanzionati per violazione delle norme anti Covid-19.

A segnalare la festa è stato il vicinato.