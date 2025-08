A Roma

Roma: un uomo tenta di rapire una bambina di 7 anni in pieno centro. La madre reagisce, i passanti intervengono e i carabinieri arrestano il responsabile. Ecco cosa è successo.

La sera del 27 luglio scorso, nel quartiere Marconi di Roma, un 44enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti penali, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con l’accusa di tentato sequestro di persona.

L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha tentato di sottrarre una bambina di 7 anni dalle mani della madre nei pressi di Piazzale della Radio, una zona centrale e frequentata della capitale. Grazie alla pronta reazione della madre, all’intervento di alcuni passanti e del padre della piccola, il tentativo è stato sventato, e l’uomo è stato fermato in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

I fatti: un tentativo di rapimento in pieno giorno

L’episodio si è verificato in una tranquilla serata estiva, quando la famiglia della bambina stava passeggiando nei pressi di Piazzale della Radio. Secondo le testimonianze raccolte dai Carabinieri, l’uomo si è avvicinato improvvisamente, afferrando la piccola e strappandola dalle mani della madre. La donna, colta di sorpresa, ha reagito con prontezza, inseguendo l’aggressore e riuscendo a riprendere la figlia. In preda al panico, madre e figlia si sono rifugiate all’interno di un negozio vicino, mentre l’uomo, armato di una bottiglia rotta, ha continuato a inseguirle, minacciandole di morte. Le urla della madre hanno attirato l’attenzione di diversi passanti, che hanno contribuito a bloccare il 44enne insieme al padre della bambina, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

L’intervento dei Carabinieri

A seguito di numerose segnalazioni arrivate al numero di emergenza 112, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti rapidamente sul posto. Giunti a Piazzale della Radio, i militari hanno trovato il 44enne già immobilizzato dai passanti e dal padre della piccola. Dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti e la denuncia formale dei genitori, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto dell’uomo, accusato di tentato sequestro di persona. L’individuo, descritto come visibilmente alterato dall’alcol, è stato condotto in caserma in attesa del rito direttissimo.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto durante il rito direttissimo, disponendo per il 44enne la custodia cautelare in carcere in attesa del giudizio. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e per verificare se l’uomo possa essere collegato a episodi simili.