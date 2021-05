È successo a Roma

A Roma, in via Zenodossio, in zona Tor Pignattara, stamattina si è aperta una voragine.

Inghiottite due automobili: una Smart e una Mercedes, posteggiate a fianco al marciapiede, non lontano da via Casalina.

I danni hanno provocato anche la rottura di tubature idriche con successivo allagamento di un garage sottostante. Sul posto sono intervenuti uomini e mezzi della polizia locale e dei Vigili del Fuoco.

Via Zenodossio è stata chiusa da via Casilina fino a via Giovanni Maggi.

Antonio Tajani, su Twitter, pubblicando una foto della voragine, ha affermato: «Incuria, degrado, manutenzione inesistente, lavori scadenti. Ad ottobre tutto questo sarà finito. Il centrodestra unito darà alla città di Roma il miglior candidato sindaco possibile. Uniti vogliamo rendere Roma una Capitale degna del suo nome e della sua storia».