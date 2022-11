Dramma in provincia di Rovigo

Renzo Maccapani, 56 anni, è stato trovato morto stamattina nella sua abitazione a Taglio di Po (Rovigo), intossicato probabilmente dalle esalazioni di un generatore di elettricità a gasolio.

A lanciare l’allarme sono stati i colleghi del 56enne che non lo hanno visto al lavoro. Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e personale del SUEM 118.

L’uomo, stando ad alcune testimonianze, sarebbe ricorso al generatore perché era in ristrettezze economiche e non poteva pagare le bollette della luce.

Maccapani, operatore ecologico, cambiava ogni giorno il sacco dei rifiuti nei cestini pubblici del proprio Paese. Era stato assunto nel 1995, selezionato fra le liste protette dei soggetti con disabilità certificate.

Stando a quanto ricostruito, a causa delle condizioni meteorologiche della serie precedente, con poggia e forte vento, Maccani avrebbe portato il generatore dall’esterno della sua abitazione tra le mura domestiche, non tenendo conto dei fumi tossici che hanno continuato a prodursi all’interno della casa. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato da un collega che si era recato a casa sua per verificare se gli fosse successo qualcosa.

La sindaca, Laila Marangoni, in segno di lutto ha annullato una serata teatrale prevista per domani sera. La salma è già stata consegnata ai familiari, la procura di Rovigo non ritiene sia necessaria alcuna autopsia.