Le ultime dalla guerra in Ucraina

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d’America, ha avvertito che la fame nel mondo potrebbe aumentare a causa della decisione russa di sospendere l’accordo mediato dalle Nazioni Unite per consentire il passaggio sicuro alle navi che trasportato il grano ucraino.

Biden ha detto: “È davvero scandaloso. Non c’è alcun merito in quello che stanno facendo. Le Nazioni Unite hanno negoziato quell’accordo”.

Biden ha parlato poche ore dopo che la Russia ha annunciato lo stop alla partecipazione all’accordo, sostenendo che l’Ucraina ha pianificato un attacco di droni contro le navi della flotta russa del Mar Nero al largo delle coste della Crimea occupata.

L’accordo sul grano, sottoscritto a luglio, ha consentito a oltre 9 milioni di tonnellate di grano in 397 navi di lasciare in sicurezza i porti ucraini. Il rinnovo era previsto per fine novembre. L’accordo sui cereali è riuscito a ridurre i prezzi alimentari globali, che sono scesi di circa il 15% dal picco di marzo, stando alle Nazioni Unite.

Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha affermato che “l’accordo sul grano è stato ostacolato da Zelensky e dai suoi terroristi, che sono guidati da specialisti britannici in modo che il ricatto alimentare si aggiunga a quello nucleare”. Zakharova ha osservato che la Russia è pronta a fornire gratuitamente ai Paesi in via di sviluppo fino a 500.000 tonnellate dei suoi cereali e fertilizzanti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito prevedibile la decisione russa di aggravare la crisi alimentare, spiegando che, attualmente, a circa 176 navi cariche di grano è impedito di salpare dai porti ucraini.