È successo a Pozzaglio (Cremona)

A Pozzaglio, comune della provincia di Cremona, in Lombardia, un ragazzino di 15 anni ha preteso di salire a bordo di un autobus senza la mascherina e, dopo essere stato rimproverato dall’autista, gli ha sputato addosso.

Il fattaccio, come riportato da Fanpage.it, è avvenuto martedì scorso, 5 gennaio, alle 16.15, e il giovane era in compagna di una sua coetanea.

Stando a quanto ricostruito, il 15enne voleva salire a bordo del mezzo pubblico senza la mascherina. Ripreso dall’autista, il ragazzino ha risposto sputandogli adosso.

I carabinieri, al momento, non hanno identificato il responsabile perché è scappato via dopo l’accaduto. L’autista del mezzo, invece, è stato messo in quarantena preventiva e il mezzo sottoposto a sanificazione.

Quando è successo il fatto, sull’autobus non c’erano passeggeri, essendo diretto al capolina per la fine della sua corsa.