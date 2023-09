Si travestono come nella Casa di Carta per rapinare una tabaccheria ma vengono picchiati

08/09/2023

Nel quartiere Mariconda di Salerno, una tranquilla serata si è trasformata in un’insolita scena da La Casa di Carta, la celebre serie televisiva spagnola. Due individui, mascherati come i personaggi della serie, hanno tentato una rapina all’interno di una tabaccheria. Armati e con il volto coperto dalle iconiche maschere di Salvador Dalì, i rapinatori hanno puntato le armi contro la cassiera, cercando di ottenere l’incasso.

La reazione coraggiosa del proprietario

Tuttavia, il destino ha preso una piega diversa. Il proprietario della tabaccheria, che si trovava nel retrobottega al momento dell’aggressione, ha reagito con determinazione. È scaturita una colluttazione nella quale sono stati persino esplosi due colpi di pistola. I rapinatori, quindi, sono stati messi in fuga dal coraggioso proprietario.

Indagini in Corso

La Polizia di Stato di Salerno ha prontamente avviato un’indagine sull’incidente. Nonostante i tentativi dei rapinatori di nascondere la propria identità dietro le maschere di Salvador Dalì, fonti investigative suggeriscono che potrebbero presto essere identificati.

Non è la prima volta che si verificano rapine in cui le maschere di Salvador Dalì vengono utilizzate per nascondere l’identità dei criminali. Queste maschere, che raffigurano l’artista con i suoi caratteristici baffi lunghi e all’insù, sembrano evocare la nota maschera di Guy Fawkes, famosa per la sua associazione con la cospirazione inglese del 1605. Questa maschera divenne famosa grazie al film “V per Vendetta” ed è diventata un’icona di protesta nel corso degli anni.