Dramma in Puglia

Salvatore Abruzzese, giovane operaio di 23 anni, perde la vita in un incidente in moto sulla provinciale tra Lavello e Canosa. La sua comunità sotto shock.

Un’altra giovane vita si è spezzata su una strada provinciale del Sud Italia. Sabato 1° novembre, nel primo pomeriggio, Salvatore Abruzzese, 23 anni, originario di Minervino Murge in provincia di Barletta-Andria-Trani, è morto in un tragico incidente stradale mentre viaggiava in sella alla sua moto. Il sinistro è avvenuto lungo il tratto che collega Lavello (Potenza) a Canosa di Puglia, in prossimità di un bivio tristemente noto nella zona con il nome di “le Quattro Strade”.

L’impatto fatale e l’arrivo dei soccorsi

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma secondo una prima ricostruzione, il giovane potrebbe aver perso il controllo della moto poco prima dello scontro con un’auto. L’impatto è stato devastante. I soccorsi sono giunti tempestivamente sul posto, con il supporto di un elicottero del 118, ma per Salvatore non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

La salma è stata trasferita a Lavello per gli accertamenti di rito. Intanto, la strada provinciale è rimasta chiusa per ore per consentire i rilievi delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni dettaglio, senza escludere alcuna ipotesi, comprese le condizioni del manto stradale e la visibilità al momento del sinistro.

Una comunità sconvolta: “Era un ragazzo solare e generoso”

La notizia della morte di Salvatore si è diffusa in poche ore nella sua città natale, Minervino Murge, un centro di poco più di 9.000 abitanti nel nord della Puglia. Il dolore è stato immediato e profondo. La comunità si è stretta attorno alla famiglia, sconvolta da una perdita tanto improvvisa quanto ingiusta.

Salvatore Abruzzese era descritto da chi lo conosceva come un giovane solare, generoso, legato alla famiglia, con una grande passione per i motori. Un ragazzo che lavorava come operaio e conduceva una vita semplice ma piena di sogni. Era molto conosciuto e benvoluto nel paese, dove tutti lo ricordano per la sua gentilezza e la sua disponibilità.

Cordoglio e commozione sui social

In queste ore, il profilo social del giovane è diventato un luogo virtuale di ricordo e affetto. Amici, familiari, conoscenti e semplici cittadini stanno lasciando messaggi di cordoglio e incredulità, accompagnati da foto, aneddoti e parole cariche di dolore.

Tra le testimonianze più toccanti, quella di una zia:

“Salvatore, la nonna ti ha voluto con sé ma ci hai dato un dolore atroce. Che la terra ti sia lieve, un giorno ci rivedremo. Ciao amore di zia, non dovevi lasciarci così”.