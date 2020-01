Il Festival di Sanremo non è ancora cominciato ed è già al centro delle polemiche, pochi giorni dopo il ‘terremoto politico’ causato dalla presenza annunciata – poi smentita e poi riconfermata dalla Rai – della giornalista Rula Jebreal.

Stavolta a finire nel mirino dei social è stata la frase con cui Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse, ha spiegato la scelta della modella Francesca Sofia Novello: «Una ragazza bellissima. sono contento. È una sorta di scommessa personale, ero curioso, una ragazza molto bella che sappiamo essere la fidanzata di un grande Valentino Rossi. È stata scelta da me perché vedevo, intanto la bellezza, ma anche la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro…”.

Apriti cielo. Tanti i commenti ostili sul web alle parole di Amadeus: «visione del mondo simile a quella del mio trisnonno», «metafora di un harem per affermare il dominio maschile», «la colpa è nostra, delle donne che accettano questo svilimento», «il sessimo è istituzionalizzato in un sistema che non si vergogna di mostrarsi ogni giorno».

CIRINNÀ (PD): “DA AMADEUS LINGUAGGIO SESSISTA”

Prima di dare la parola alla difesa, sulla ‘vicenda’ è intervenuta anche Monica Cirinnà, senatrice del Partito Democratico: «Abbiamo assistito a uno spettacolo indecente. È già altamente discutibile che, nel 2020, la conduzione del Festival di Sanremo continui a prevedere la formula del presentatore uomo attorniato da giovani donne con il ruolo esclusivo di ‘vallette’: che tutto questo venga accompagnato, in conferenza stampa, da osservazioni sessiste, è davvero inaccettabile”.

E ancora: «Una donna può essere definita e lodata, ancora, solo per la sua bellezza, o per l’uomo con cui condivide la vita, o peggio ancora per la sua remissività nel ‘fare un passo indietro’ di fronte al successo del compagno? Il servizio pubblico ha il preciso dovere di garantire che il linguaggio pubblico – e la sostanza delle cose – siano rispettosi della parità di genere. Chiedo all’Ad della Rai Salini di tutelare le professioniste che ha ingaggiato, donne brave e preparate, con un valore autonomo e proprio. Salini, che non governa la Rai, governi almeno un conduttore – anche se di punta e ben rappresentato – prendendo le distanze da queste affermazioni cosi’ gravi. Mi piacerebbe sapere anche cosa ne pensa Lucio Presta che cura professionalmente gli interessi di Amadeus».

AMADEUS: “SONO STATO FRAINTESO”

Amadeus, contatto dall’Ansa, ha affermato: «Mi dispiace che sia stata interpretata malevolmente la mia frase, sono stato frainteso. Quel ‘passo indietro’ si riferiva alla scelta di Francesca di stare fuori da riflettori che inevitabilmente sono puntati su un campione come Valentino».

E ancora: «Un’altra ragazza avrebbe forse potuto ‘cavalcare’ tanta popolarità e invece Francesca ha scelto di essere più discreta, di rimanere più defilata. Tra l’altro Francesca stessa mi ha ringraziato, dicendomi che è proprio così: ‘Ama, sembra che tu mi conosca da anni’. Anche lei è rimasta stupita della polemica». Amadeus ha sottolineato che «avrei detto lo stesso anche del compagno di una donna famosa». Ma a Sanremo «ho imparato che bisogna stare attenti a ogni parola».

Il direttore artistico ha rivendicato «sensibilità e rispetto per le donne come possono testimoniare mia moglie, mia madre e mia figlia. Ho sempre avuto grande attenzione per i temi femminili: non a caso ho voluto sul palco tante donne diverse, con storie, ruoli, mestieri, esperienze diversi».

Infine, per Amadues le personalità femminili che saliranno sull’Ariston non saranno delle ‘vallette’: «Ognuna di loro porterà sul palco la sua sensibilità, ci saranno momenti di svago, di divertimento, di musica, di leggerezza, ma anche spunti di riflessione sui temi sociali».