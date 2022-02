Il Capo dello Stato ha chiamato il direttore artistico del Festival

La terza serata del Festival di Sanremo si è aperta con Amadeus che ha omaggiato il Capo dello Stato Sergio Mattarella per la sua rielezione, nel giorno del giuramento. C’è stata anche una dedica musicale: Grande, Grande, Grande di Mina. “Lei nel 1978 alla Bussola di Viareggio con sua moglie e suo fratello Piersanti era tra i fortunati dell’ultimo leggendario concerto di Mina. E allora ecco ‘Grande grande grande’ che e’ quello che pensiamo di lei”, ha spiegato il direttore artistico della kermesse.

Ebbene, Amadeus stamattina, in conferenza stampa, emozionato, ha raccontato: “Ho ricevuto una telefonata dal presidente Mattarella: se non avessi visto lo 06 e la persona che mi ha chiamato dicendo che mi avrebbe passato il presidente, non ci avrei creduto. È stata una telefonata bellissima: il presidente ha seguito il festival, si è complimentato e ha ringraziato per l’omaggio che lo ha commosso”.

E ancora: “È la sua telefonata che mi commuove, gli ho detto. È stato un omaggio semplice, fatto con il cuore. Il presidente ha ricordato la serata alla Bussola, essendo un grande fan di Mina ha gradito veramente il nostro omaggio. Lo ringrazio di cuore, questo gesto mi commuove”.

Amadeus ha confermato il pieno di ascolti. Sono stati 9.360.000 gli spettatori che hanno assistito ieri su Rai1, dalle 21.30 all’1.46 alla terza serata del Festival di Sanremo, con il 54,1% di share, 10 punti in più dello scorso anno.