Cos'ha detto a RTL 102.5 (VIDEO)

Anche al Festival di Sanremo 2022 sentiremo: “Dirige l’orchestra il Maestro Beppe Vessicchio“. Lo ha confermato lo stesso direttore d’orchstra a RTL 102.5, durante la puntata di ieri, domenica 5 dicembre, di Non stop news.

Vessicchio, 65 anni, ha dichiarato: “Io, da ieri sera (sabato 4 dicembre, n.d.r.), penso di aver avuto la conferma che sarò sul palco di Sanremo perché ho un rapporto produttivo con Le Vibrazioni (in gara al Festival, n.d.r.). Questa mattina lo posso dire, ieri mattina non l’avrei saputo”.

Infatti, Le Vibrazioni fanno parte della lista dei 22 big annunciati da Amadeus per l’edizione numero 72, in programma dal 1° al 5 febbraio.

Gli altri 21 sono: Ana Mena; Dargen D’Amico; Ditonellapiaga con Donatella Rettore; Elisa; Gianni Morandi; Highsnob e Hu; La Rappresentante di Lista; Massimo Ranieri; Noemi; Sangiovanni; Achille Lauro; Aka7even; Emma; Fabrizio Moro; Giovanni Truppi; Giusy Ferreri; Irama; Iva Zanicchi; Mahmood e Blanco; Michele Bravi e Rkomi.

Non si conoscono ancora i titoli delle canzoni. Per questo bisognerà aspettare il prossimo 15 dicembre, durante la diretta della finale di Sanremo Giovani che incoronerà i due cantanti che saranno in gara insieme ai big.

Beppe Vessicchio e la musica

Beppe Vessicchio, nato a Napoli il 17 marzo 1956, è stato anche direttore d’orchestra di Amici, il talent show di Maria De Filippi.

Inoltre, è stato arrangiatore per Roberto Vecchioni, Andrea Bocelli, Elio e le Storie Tese, Syria, Fiordaliso, Zucchero Fornaciari, Lorella Cuccarini, Avion Travel, Ron, Biagio Antonacci, Ornella Vanoni, Fred Bongusto, i Baraonna, Tom Jobim, Ivana Spagna, Max Gazzè, Valerio Scanu. Ha, inoltre, scritto Sogno di Andrea Bocelli

Dal 2017, inoltre, fa parte della commissione selezionatrice dei brani dello Zecchino d’Oro di cui è direttore artistico.