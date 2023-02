Francesca Fagnani stuzzicata da Enrico Lucci di Striscia La Notizia

Alla conferenza stampa di stamattina, per discutere sia di quanto successo durante la prima serata del Festival di Sanremo che di ciò che accadrà nella seconda, c’è stato anche Enrico Lucci, inviato di Striscia La Notizia, in missione “in cerca di una polemica”, come recita una nota del TG satirico.

L’inviato ha raccontato come alla vista di Chiara Ferragni con il vestito della vergogna, il padre sia cascato dalla poltrona e poi si è rivolto a Francesca Fagnani con queste parole: “Chiara Ferragni ha detto giustamente che una donna non deve vergognarsi del suo corpo e siamo tutti d’accordo con lei. Mi rivolgo a Francesca. Visto che a quel punto c’era una fotografia del corpo suo, ma non andava bene se avesse fatto una bella trasparenza, visto che non c’è nulla di cui vergognarsi senza spendere tutti quei soldi per quel vestito? Era uguale. Anzi forse era meglio! Che ne dici Francè?”

E lei con accento romano ha replicato: “Ci sei rimasto male Enrichè? Ma mica io papà. Gliel’ho dovuto spiegà. Capito?”. “Tu avresti messo lo stesso vestito?”. “Ne avrei approfittato per farmi fare una quarta, già che c’ero”.

Il monologo di Francesca Fanagni sulla scuola

Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice televisiva 44enne di Roma, è la seconda co-conduttrice del Festival: affiancherà Amadeus e Gianni Marandi sul palco dell’Ariston. Il suo monologo sarà incentrato sulla scuola: “Porto un tema che mi è molto caro – ha anticipato la ‘timoniera’ de Le Belve – Mi sento una privilegiata perché salgo su quel palco ma anche perché nella vita ho avuto l’opportunità di studiare, cosa che mi ha consentito di scegliere il mestiere che amo. La scuola è il tema centrale ed è riferito a ragazzi che hanno sbagliato e che stanno pagando”.

In collaborazione con Carmen Guadalaxara, giornalista de Il Tempo