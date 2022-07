Succede a Sanremo

Da quasi un mese ogni commerciante è tenuto ad accogliere obbligatoriamente, come metodo di pagamento, il POS, anche per un caffè… e un gelato…

E sta facendo discutere un cartello che è stato esposto da una gelateria di Sanremo, in Liguria, che ha scelto di maggiorare il prezzo di 50 centesimi per chi deciderà di pagare il gelato con il bancomat o una carta.

La notizia è stata diffusa dai social dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, denunciando il comportamento scorretto con queste parole: “Gelateria a Sanremo. Qualcuno spieghi ai signori che non funziona così. Magari la finanza”.

Detto, fatto. Le Fiamme Gialle sono intervenute sul posto e hanno avviato un’indagine anche perché il cartello è successivo alla data del 30 giorno, cioè quando è entrato in vigore l’obbligo di avere il POS e di metterlo sempre a disposizione dei clienti, a prescindere dal costo dell’acquisto.

Come raccontato su Repubblica.it, la gelateria in questione si trova in corso Matteotti, a pochi passi dal teatro Ariston dove ogni anno si svolge il Festival della canzone italiana, i cui titolari sono Marco Leuzzi (che è anche un commercialista) e Paolo Martini. Naturalmente, molti commercianti sostengono la modalità di protesta dei due.