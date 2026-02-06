Dramma a Saronno

Due giovani hanno perso la vita nella notte in un incidente stradale avvenuto a Saronno, in provincia di Varese, in viale Europa. Erano circa le 2 del mattino quando l’auto sulla quale viaggiavano, un’Audi Rs3, è uscita di strada in viale Europa schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato violentissimo e per i due occupanti non c’è stato nulla da fare.

La prima ricostruzione dell’incidente

Secondo la prima ricostruzione, ancora al vaglio dei Carabinieri, l’Audi sulla quale viaggiavano i due ragazzi ha perso il controllo ed è uscita di strada, andando a schiantarsi contro una pianta. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma dagli elementi raccolti non risulta il coinvolgimento di altri mezzi.

Alcune segnalazioni indicano che l’auto procedeva probabilmente a forte velocità, un aspetto che sarà valutato nell’ambito delle indagini sulla dinamica dello schianto.

I soccorsi e gli interventi nella notte

A dare l’allarme sono stati automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Areu, che ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e due automediche. Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, e i Carabinieri, impegnati nei rilievi.

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per i due giovani non c’è stato nulla da fare.

Chi erano le vittime

Le vittime dell’incidente sono:

Emanuele Accomando , 24 anni, residente a Garbagnate Milanese (Milano);

, 24 anni, residente a Garbagnate Milanese (Milano); Michele Forastieri Cosenza, 22 anni, residente a Caronno Pertusella (Varese).

Le indagini in corso

I militari dell’Arma stanno lavorando per ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento:

è escluso il coinvolgimento di altri veicoli;

l’uscita di strada resta senza cause ufficialmente accertate;

saranno valutati velocità, condizioni del manto stradale e del veicolo.

FAQ

Ci sono altri feriti?

No, nell’incidente erano coinvolti solo i due giovani deceduti.

L’auto ha urtato altri veicoli?

No, è stato escluso il coinvolgimento di altri mezzi.

Le cause dell’incidente sono note?

No, sono ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri.