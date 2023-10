Lo scandalo del calcio scommesse in serie A

Sembra non arrestarsi più il presunto scandalo del calcio scommesse che ha travolto la serie A del calcio italiano. Fabrizio Corona sta continuando a “vuotare il sacco” ed oggi arrivano nuove rivelazioni. “Sono coinvolti almeno altri 10 calciatori, 5-6 procuratori e ci sono pure le bische clandestine“. Corona lo ha detto al Corriere della Sera, svelando nuovi dettagli sul presunto giro di scommesse illegali sulle partite.

Diverse squadre sarebbero coinvolte

L’ex re dei paparazzi sostiene che siano coinvolte almeno “cinque-sei” squadre ma afferma di non poter fare i nomi. “Altrimenti – dice – vengo indagato”. Dopo Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, tutti e tre indagati nell’inchiesta della Procura di Torino, Corona ha rivelato ieri anche il presunto coinvolgimento di Nicola Zalewski, giocatore polacco della Roma.

Anche fake news

Proprio ieri sera era spuntato un quarto nome dalle anticipazioni di Fabrizio Corona sul caso scommesse. Al momento non ci sono conferme ufficiali sull’esterno della Roma, ma l’impressione è che lo scandalo potrebbe allargarsi ancora nei prossimi giorni e toccare altri volti noti del campionato italiano. Intanto dall’entourages del calciatore sono arrivate smentite e minacce di querela. E non è finita: come sempre accade ci sono in giro per i social delle liste di giocatori coinvolti, fake news (vere e proprie) che coinvolgerebbero giocatori di Inter, Milan, Lazio, Roma, Juventus e anche squadre minori come l’Empoli. Notizie assolutamente false e non confermate. L’impressione generale è che la cosa stia andando fuori controllo.

Corona non perdona

Quello che è certo è che Fabrizio Corona non smette di fornire informazioni, grazie ad una talpa (pare) infiltrata nell’ambiente del calcio romano. Dopo Fagioli, tirato in ballo già ad agosto, e le anticipazioni sul coinvolgimento di Tonali e Zaniolo confermato dal blitz della Digos di Firenze e della polizia di Torino a Coverciano, l’ex re dei paparazzi ha poi puntato il dito contro il laterale della Roma Nicola Zalewski. E adesso addirittura parla di almeno altri 10 calciatori. Al netto di conferme ufficiali che ancora non ci sono, si tratterebbe del quarto calciatore toccato dallo scandalo. E potrebbe anche non essere l’ultimo.

