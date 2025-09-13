Prima il corteggiamento ad un uomo liberale, poi lo scontro nel retropalco e alla fine il governatore della regione Siciliana, Renato Schifani, abbandona la convention Azzurra Libertà, la tre giorni dei Giovani di Forza Italia in corso a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) rinunciando al suo intervento.

Lo scontro nel tendone retropalco

Responsabile della rinuncia un acceso diverbio con Carlo Calenda, ospite della kermesse. unos contro alla fine del quale Schifani ritiene che Calenda abbia offeso la Sicilia “un comportamento assurdo da parte di un ospite, lui era a casa mia in quel momento” racconta all’Agenzia di stampa ansa il Presidente della Regione che è anche presidente del consiglio nazionale di Fi. Tutto è accaduto fuori dal tendone, poco prima dell’intervento di Calenda sul palco e davanti a decine di persone.

Il racconto di Schifani

Il presidente della Regione ha raccontato le parole che ha ritenuto offensive “Incontro Calenda e lo saluto ma invece di ricambiare il saluto lui mi guarda e attacca: “La Sicilia deve affondare, è da cancellare”.

Il riferimento di Calenda è chiaramente alla classe dirigente e Schifani gli replica raccontando del Pil dell’isola che è molto cresciuto quest’anno.

Il confronto si sposta sul voto segreto all’Ars che va abolito e Schifani spiega che non è semplice perchè ci sono norme e regolamenti propri di una regione a Statuto speciale.

E’ qui che i toni salgono, secondo il racconto “Questi che non la aboliscono Il voto segreto ndr) – avrebbe detto Calenda – devono andare al confino, le regioni vanno cancellate. E’ uno schifo”

Dopo queste affermazioni scatta lam reazione del governatore : “Non abbiamo più nulla da dirci” avrebbe detto andandosene.

“E’ inaccettabile – commenta adesso Schifani – e pensare che poco prima con dei giornalisti lo avevo pure elogiato”.

Calenda insiste anche dopo l’incidente

“Mi spiace che Schifani si sia offeso. Semplicemente gli ho detto ciò che penso. I siciliani sono vittime di una sistema clientelare, costoso e inefficiente. Un sistema che non è nato ieri ma che ha accompagnato la storia della regione dallo statuto speciale”.